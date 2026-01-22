Menü Kapat
NATO'da diplomasi trafiği! Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve ABD’li mevkidaşı Orgeneral John Daniel Caine bir arada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel’deki NATO Askeri Komite Toplantısı’nda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir araya gelerek kritik bölge başlıklarını masaya yatırdı.

NATO'da diplomasi trafiği! Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve ABD’li mevkidaşı Orgeneral John Daniel Caine bir arada
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 19:45

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

NATO'da diplomasi trafiği! Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve ABD’li mevkidaşı Orgeneral John Daniel Caine bir arada

ABD GENELKURMAY BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Bayraktaroğlu, Caine ile görüşmesi öncesinde NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etmişti.

