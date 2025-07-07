Ömer Çelik'ten Ahmet Hamdi Çamlı'ya cevap: Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Cumhuriyetin kuruluşunu kanlı darbeye" sözlerine isim vermeden cevap verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Cumhuriyetin kuruluşunu kanlı darbeye" benzeten sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden cevap verdi.
Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir.
Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir.
Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"
https://x.com/omerrcelik/status/1942152570459336927