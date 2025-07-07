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 | Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten Ahmet Hamdi Çamlı'ya cevap: Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Cumhuriyetin kuruluşunu kanlı darbeye" sözlerine isim vermeden cevap verdi.

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Ömer Çelik'ten Ahmet Hamdi Çamlı'ya cevap: Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 13:33

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Cumhuriyetin kuruluşunu kanlı darbeye" benzeten sözlerine AK Parti Sözcüsü , isim vermeden cevap verdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÖZBEBEĞİMİZDİR"

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir.

Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir.

Ömer Çelik'ten Ahmet Hamdi Çamlı'ya cevap: Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

https://x.com/omerrcelik/status/1942152570459336927

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyeti merkez bankası
#ak parti
#ömer çelik
#Ahmet Hamdi Çamlı
#Cumhuriyet Bayramı
#İstiklal Savaşı
#Politika
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