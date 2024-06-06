Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:33
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçecek. Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlenecek.
YENİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında iş birliğini derinleştirmeye yönelik anlaşmaların imzalanması bekleniyor. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Kaynak: tgrthaber.com