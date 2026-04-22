Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarıyla buluşacak! Gündem: Yeni yol haritası

CHP'li Özgür Çelik, katıldığı bir televizyon programında CHP lideri Özgür Özel'in cumartesi günü büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya geleceğini açıkladı.

Özetle

ÖZEL BELEDİYE BAŞKANLARINI DİNLEYECEK

CHP'nin bu hafta sonu partili belediye başkanları ile bir araya gelerek yeni yol haritasını kamuoyuna duyuracaklarını aktaran Çelik, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu cumartesi Bütün belediye başkanlarımızı dinleyecek" dedi.

CHP'NİN YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Çelik, Özel'in hafta sonu gerçekleşecek toplantı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını Türkiye kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.