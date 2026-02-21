Özgür Özel Kocaeli mitinginde kameramana çıkıştı: Tarkan dinleme beni dinle

Kocaeli'de partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91. buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye seçimlerini 1999'dan beri kazanamadıklarını hatırlatarak "Geçen seçim Kocaeli Büyükşehir için gerekli cesareti, gerekli sorumluluğu vaktiyle gösteremedik." dedi.

Özgür Özel, konuşması sırasında mitingde açılan pankartı çekmeyen kameramana da tepki göstererek "Ben neyden bahsediyorsam onu çekeceksin. Tarkan dinleme, beni dinle. Bak, tamam diyor. Ne çalıyor? Ben de Tarkan'ı çok seviyorum, bizim ekip de çok seviyor. Oynama şıkıdım şıkıdımı da çal bir yandan, ver müziği ve pankartı çek." ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BİZDE OLACAKTI"

Özel, mitingdeki konuşmasında şöyle seslendi:

"1999'dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadık. Ama burada kusuru Kocaeli'nde aramadık, kusuru kendimizde aradık ve hiç Kocaeli'ye küsmedik. Onun tercihine burun kıvırmadık. Kocaeli'ne sırtımızı dönmedik. İzmit Belediyesi'ni iki seçimdir kazanırken, bu seçimde onun yanına Derince'yi ve Karamürsel'i ekledik.

Geçen seçim Kocaeli Büyükşehir için gerekli cesareti, gerekli sorumluluğu vaktiyle gösteremedik. Öyle olsaydı, o önemli rüzgarda Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandığımız, Ege'de kazanmadık il bırakmadığımız o büyük zaferin akşamında, hiç şüphe yok ki Kocaeli büyükşehir de bizde olacaktı. Ama söz veriyoruz, önümüzdeki seçimlerde halkçı belediyeciliği Kocaeli'nin tamamına getireceğiz."

"TARKAN İNŞALLAH BUNU DUYAR..."

Kartepe'yi, Kansertepe, İzmit'i kanser ovası yaptırmayacağız. Hurda demir çelik fabrikasına hayır diyor" yazılı pankartı okuyan Özgür Özel, çekim yapan kişiye, "Ben neyden bahsediyorsam onu çekeceksin. Tarkan dinleme, beni dinle. Bak, tamam diyor. Ne çalıyor? Ben de Tarkan'ı çok seviyorum, bizim ekip de çok seviyor. Oynama şıkıdım şıkıdımı da çal bir yandan, ver müziği ve pankartı çek" diyerek tekrardan pankartı okudu. Özel, "Tarkan'da inşallah bunu duyar ve Kartepe'ye destek atar. Kocaeli, Tarkan'dan destek bekliyor" ifadelerini kullandı.