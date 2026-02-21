Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel Kocaeli mitinginde kameramana çıkıştı: Tarkan dinleme beni dinle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1999'dan beri kazanamadık" dediği Kocaeli'ndeki mitingde pankartı çekmeyen kameramana "Ben neyden bahsediyorsam onu çekeceksin. Tarkan dinleme, beni dinle." sözleriyle tepki gösterdi.

'de partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91. buluşmasında konuşan Genel Başkanı , belediye seçimlerini 1999'dan beri kazanamadıklarını hatırlatarak "Geçen seçim Kocaeli Büyükşehir için gerekli cesareti, gerekli sorumluluğu vaktiyle gösteremedik." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli mitinginde partisinin 1999'dan beri kazanamadığı Büyükşehir Belediyesi için geçmişteki hatalarını kabul edip gelecek seçimde kazanma sözü verirken, çevre sorunlarına dikkat çeken bir pankartı çekmeyen kameramana tepki göstererek Tarkan'dan destek istedi.
Özgür Özel, Kocaeli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.
CHP'nin 1999'dan beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadığını belirtti.
Geçmiş seçimlerdeki "gerekli cesaret ve sorumluluğu" gösteremediklerini kabul ederek gelecek seçimde kazanma sözü verdi.
Çevre sorunlarına (Kansertepe, kanser ovası) dikkat çeken bir pankartı çekmeyen kameramana tepki gösterdi.
Sanatçı Tarkan'dan Kocaeli'deki çevre sorunları için destek çağrısında bulundu.
Özgür Özel, konuşması sırasında mitingde açılan pankartı çekmeyen kameramana da tepki göstererek "Ben neyden bahsediyorsam onu çekeceksin. dinleme, beni dinle. Bak, tamam diyor. Ne çalıyor? Ben de Tarkan'ı çok seviyorum, bizim ekip de çok seviyor. Oynama şıkıdım şıkıdımı da çal bir yandan, ver müziği ve pankartı çek." ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BİZDE OLACAKTI"

Özel, mitingdeki konuşmasında şöyle seslendi:

"1999'dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadık. Ama burada kusuru Kocaeli'nde aramadık, kusuru kendimizde aradık ve hiç Kocaeli'ye küsmedik. Onun tercihine burun kıvırmadık. Kocaeli'ne sırtımızı dönmedik. İzmit Belediyesi'ni iki seçimdir kazanırken, bu seçimde onun yanına Derince'yi ve Karamürsel'i ekledik.

Özgür Özel Kocaeli mitinginde kameramana çıkıştı: Tarkan dinleme beni dinle

Geçen seçim Kocaeli Büyükşehir için gerekli cesareti, gerekli sorumluluğu vaktiyle gösteremedik. Öyle olsaydı, o önemli rüzgarda Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandığımız, Ege'de kazanmadık il bırakmadığımız o büyük zaferin akşamında, hiç şüphe yok ki Kocaeli büyükşehir de bizde olacaktı. Ama söz veriyoruz, önümüzdeki seçimlerde halkçı belediyeciliği Kocaeli'nin tamamına getireceğiz."

"TARKAN İNŞALLAH BUNU DUYAR..."

Kartepe'yi, Kansertepe, İzmit'i kanser ovası yaptırmayacağız. Hurda demir çelik fabrikasına hayır diyor" yazılı pankartı okuyan Özgür Özel, çekim yapan kişiye, "Ben neyden bahsediyorsam onu çekeceksin. Tarkan dinleme, beni dinle. Bak, tamam diyor. Ne çalıyor? Ben de Tarkan'ı çok seviyorum, bizim ekip de çok seviyor. Oynama şıkıdım şıkıdımı da çal bir yandan, ver müziği ve pankartı çek" diyerek tekrardan pankartı okudu. Özel, "Tarkan'da inşallah bunu duyar ve Kartepe'ye destek atar. Kocaeli, Tarkan'dan destek bekliyor" ifadelerini kullandı.

