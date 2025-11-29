Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Politika
Editor
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel tekrar seçilince Genel Merkez içinden tartışılacak Kılıçdaroğlu paylaşımı! Gürsel Tekin hemen işleme aldı

CHP'nin bugün yapılan kurultayında Özgür Özel'in 4. kez genel başkan seçilmesi sonrası bir parti üyesinin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Mahkemenin İstanbul İl Teşkilatı'na atadığı Gürsel Tekin, paylaşımı yapan Ahmet Görkem Üre için disiplin sürecini başlattı. Gelişmeyi TGRT Haber'de Barış Yarkadaş duyurdu.

Bugün yapılan 39. Olağan Kurultayı'nda mevcut bin 333 üyenin tamamının oyunu alan 2 yıl içinde 4. kez genel başkan seçildi.

Özel, kurultayda yaptığı konuşmayla partiye arınma çağrısı yapan CHP 7. Genel Başkanı 'na çok konuşulacak göndermelerde bulundu.

Özgür Özel tekrar seçilince Genel Merkez içinden tartışılacak Kılıçdaroğlu paylaşımı! Gürsel Tekin hemen işleme aldı

Özel, "Müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa, işte bu anlayıştan arınacak." ifadelerini kullandı.

PARTİ ÜYESİ GENEL MERKEZDEN PAYLAŞTI

Konuyla ilgili değerlendirmeler yapılan TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş, Avukat Ahmet Görkem Üre isimli üyenin CHP Genel Merkezi içindeki paylaşımını açıkladı.

Özgür Özel tekrar seçilince Genel Merkez içinden tartışılacak Kılıçdaroğlu paylaşımı! Gürsel Tekin hemen işleme aldı

Profilinde 2023-2024 yılları arasında CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu bilgisi yer alan Üre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının önünde durduğu bir fotoğrafa "CHP Genel Merkezi Kayyıma geçit yok…" notunu ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Yarkadaş, bu paylaşım sonrası mahkemenin CHP İstanbul İl Geçici Kurul Başkanı olarak atadığı Gürsel Tekin'in, Üre'yle ilgili sürecini başlattığını bildirdi.

ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#özgür özel
#disiplin
#kurultay
#Politika
