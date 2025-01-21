Özgür Özel yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya'da: Sorumlular hesap verecek!

21 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının yaşandığı yere gitti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunana Özel, "Kim olursa olsun, sorumlular hesap verecek. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama burası Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil" dedi.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde yangın​ çıktı. Olayda 66 kişinin hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

YANGINDA İHMAL VAR MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları “büyük bir ihmal” olarak nitelendirdi ve yetkililere yönelik eleştirilerde bulundu. Özel, açıklamalarında yangın öncesinde yeterli denetim yapılmadığını vurguladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bakanlık burayı denetlediğinde yangınla ilgili hiç yeni bir denetim istememiş, talebi olmamış. Biz bunları konuşmayı zül sayarız, hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce cenazeler, yas bitecek; eninde sonunda her şey konuşulur, hesap sorulacak, muhalefet görevini yapacak, savcılar görevini yapacak. Kim olursa olsun, sorumlular hesap verecek. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama burası Bolu​ Belediyesi'nin sınırlarında değil.

"DERS ALINMALI AMA ALINMIYOR"

Ve böyle sorumsuz bir açıklama Allah aşkına, insanın evladı ölmüş burada; sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun. Adamın gırtlağına yapışırlar, olmaz böyle şey. Ben göreve geldiğinde Sayın Bakan'a tebrik telefonu açmıştım, hayırlısı olsun, Allah utandırmasın diye. Ama bugün gerçekten utanılacak bir şey yaptı. Böyle şeyleri yapmamak lazım, büyük üzüntü içindeyiz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için diyeceğim ama yaşanıyor işte lanet olsun. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım.

Burası organize sanayi olsa kendi itfaiyesi olmalı ama tatil bölgesinde oluyor böyle şeyler! Ders alınmalı ama alınmıyor, çok üzgünüm. Bir bakan eliyle bu konunun siyasileştirilmeye çalışılması da son derece üzücü"