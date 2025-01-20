Özgür Özel'den erken seçim çağrısı! "Adayımız hazır" dedi, sandığı işaret etti

20 Ocak 2025 13:40 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:55

CHP lideri Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın ifadeye çağrılmasıyla ilişkin konuştu. Hükümete erken seçim çağrısı yapan Özel, "Biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle Çağlayan Adliyesi’ne ifadeye çağrılmasına çok sert tepki gösterdi.

"VİDEOYU EDİTLEMİŞLER"

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin öneminin altını çizen Özel, “Bugün sabah Cem Aydın kardeşimi, dün CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım, paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler, o paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına" dedi ve Aydın’ın adliyeye ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi.

"AÇIKLAMA VAR: İFADEYE ÇAĞIRILMIŞTIR. ÇAĞIRMA?"

8 polisin Cem Aydın'ın evine kadar gittiği belirten Özel, “Açıklama var: İfadeye çağırılmıştır. Çağırma? Telefon açar çağırırsın, telefonla ulaşamadın hadi, elbette ki polis yollayacaksın. 1 polis gider, ifadeye çağırıyorlar seni şuraya der. Giderse gider, gitmezse eğer o zaman zorla getirme diye bir şey olur" ifadelerini kullandı.

"HESAPLAŞACAKSAN, KORKUN YOKSA GETİR SANDIĞI, MİLLETTEN AL CEVABINI"

Söz konusu karara sert tepki gösteren Özel, erken seçim çağrısında bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Karışlamazsam namerdim. Doğrudan ülkeyi, yok etmeye ve çökertmeye kasteden, ülkeyi bu duruma getirene şunu söylüyorum, son sözüm: Aracıyı aradan çıkar, Akın’ı çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Benim partim hazır, ben hazırım. CHP her şeyiyle seçime hazır, adaylarımız hazır, adayımız hazır, çıkarsın karşıma alırsın cevabı. Seni orada bu Akın Gürlek de kurtaramaz"

"ADAYI BELİRLEME İRADEMİZ KESİNDİR"

CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. 2025 yılının seçim yılı olacağını söylediklerini hatırlatan Özel, "Biz hazırız. Sandık görevlilerimizi hazırlıyoruz. Adayı belirleme irademiz kesindir. En adil, en katılımcı şekilde adayımızı belirleyeceğiz" dedi.

"BİZ HAZIRIZ, ONLAR DA İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR OLSUNLAR""

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yoksa adayı tek başına genel başkan belirlerse onlardan farkımız kalmaz. Çok güçlü bir süreç hazırlıyoruz. El ele, omuz omuza, kimseyi dışarıda bırakmadan iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Biz hazırız, onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar"