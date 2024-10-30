Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürüne beklenmedik cevap! "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın"

30 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:07

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ettiği teşekkür hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın kendisini yanlış anladığını belirten Özel, "Ben çözümün adresi olarak Meclis'in gösterilmesinden yanayım. Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen "Emek Örgütleri Buluşması"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, "Ahmet Özer'e verilen temiz kağıdı elimde" diye konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kendisine yönelik teşekkürüne ise cevap verdi.

"MİLYONLAR ANLADI BİR SEN ANLAYAMAMIŞSIN"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı bizi yanlış anladı. Ben çözümün adresi olarak Meclis'in gösterilmesinden yanayım. Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişininin özgürlüğü ile özdeşleştirmek, sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun.

Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayım. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürüm bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel için "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren 'devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi eşit kucaklamalı'. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa dile getirdiği için Özel’i buradan tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.