Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ‘cunta’ cevabı! Kürsüde kağıdı yırtıp, yere attı

03 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:32

CHP lideri Özgür Özel, partisinde grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘cuntacılık’ sözlerine cevap verdi. Elindeki kağıdı yırtıp yere atan Özel, "Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması dönemi çok gerilerde kaldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel konuşmasına başlamadan önce, Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye CHP rozetini taktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı konuşmadaki, "Sayın Özel'in ağzının ayarı hepten bozuldu, sözün söz değil. Yeni bir cunta hevesiniz varsa bunun sonucuna yedi ceddiniz katlanır. Darbe sevdalısı CHP kabusu görür. Sokaklarda değil, sandıklarda adam olmaya çalışın" ifadelerine cevap verdi.

"DEVLET BEY'E İNAT SUNİ GÜNDEMİ DEĞİL, GERÇEĞİ KONUŞACAĞIZ"

Elindeki kağıdı yırtıp yere atan Özel, "Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması dönemi çok gerilerde kaldı. Bahçeli ile konuşacak bir şey yok. Devlet Bey'e inat suni gündemi değil, gerçeği konuşacağız" diye konuştu.