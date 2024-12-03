CHP'den MHP'ye 'kayyum' ziyareti! Tüm detaylarıyla masaya yatırılacak

03 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:21

CHP'nin önümüzdeki günlerde son dönemde yaşanan kayyum atamaları nedeniyle MHP ziyaret etmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde; kayyum atanmasını sağlayan düzenlemenin yasadan çıkarılması için verilen kanun teklifine ilişkin MHP'ye bilgi verilmesi ve konuya ilişkin fikirlerinin alınması planlanıyor.

CHP​ Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken kararlar alındı. Toplantının alınan en dikkat çekici karar ise kayyum​ gündemiyle MHP​’den randevu talep edilmesiydi. CHP lideri Özgür Özel’in başkanlık ettiği toplantıda Milli Savunma Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Dışişleri Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, güncel gelişmelere dair bir sunum yaptı.

'KAYYUM KONUSUNDA YENİ ADIMLAR ATILMALI'

Toplantının gündeminde kayyum konusu da vardı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan Esenyurt nöbetinin sürdürülmesi ve TBMM’de yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.

MHP'YE KAYYUM ZİYARETİ

Duvar’da yer alan habere göre; CHP, önümüzdeki günlerde son dönemde yaşanan kayyum atamaları nedeniyle MHP ziyaret etmeyi planlıyor.

MHP'DEN RANDEVU TALEP EDİLECEK

MYK​'da alınan karara göre; CHP’nin Grup Başkanvekilleri ve Anayasa Komisyonu üyeleri, MHP Grup Başkanvekilleri ile görüşmek için bir randevu talep edilecek. Görüşme talebinin kabul edilmesi durumunda, geçen hafta CHP ile 10 muhalefet partisinin kayyum atanmasına olanak sağlayan düzenlemenin yasadan çıkarılması için verdiği kanun teklifine ilişkin bilgi verilecek.