Özgür Özel'den Hatay özrü: İçimizde büyük yara oldu!

06 Ekim 2024 22:12 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:14

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Hatay'a gitti. Yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiklerini hatırlatan Özel, vatandaşlardan özür diledi.

Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki ithamlar sonrası CHP harekete geçti! O yazıyı yazan gazeteci için açıklama

Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki ithamlar sonrası CHP harekete geçti! O yazıyı yazan gazeteci için açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay’ın Defne ilçesindeki halk buluşmasında vatandaşlarla buluştu. Özel, Hatay'da yaptığı konuşmada, 20 ay önce yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay halkı ile yeniden bir araya gelmenin duygusal bir an olduğunu belirtti.

Yerel seçim sürecinde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesinin kendileri için "içlerinde bir büyük yara" olduğunu ifade etti.

ÖZEL'DEN ÖZELEŞTİRİ: AFFINIZI İSTİYORUM

Özel, yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olarak büyük bir başarı elde ettiğini ve Türkiye'nin büyük bir kısmını yönetme yetkisi aldıklarını öne sürdü. Hatay'da istedikleri sonucu alamadıklarını kabul eden Özel, tüm iyi niyete rağmen bazı hataların ve eksiklerin yaşandığını, bu süreçlerden ders almaları gerektiğini söyledi.

Özel, "Her ne kadar tehditlerle karşı karşıya kalsak da, ayrımcılığa ve haksızlıklara maruz kalsak da bütün mazeretleri bir yana bırakarak Hatay'ı kazanamadığımız için özür diliyorum. Hatay'daki tüm güzel insanlardan affınızı istiyorum" diye konuştu.