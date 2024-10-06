Tgrt Haber
Haberler>Politika>Özgür Özel'den Hatay özrü: İçimizde büyük yara oldu!

Özgür Özel'den Hatay özrü: İçimizde büyük yara oldu!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 22:12 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:14
Özgür Özel&#039;den Hatay özrü: İçimizde büyük yara oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Hatay'a gitti. Yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiklerini hatırlatan Özel, vatandaşlardan özür diledi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay’ın Defne ilçesindeki halk buluşmasında vatandaşlarla buluştu. Özel, Hatay'da yaptığı konuşmada, 20 ay önce yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay halkı ile yeniden bir araya gelmenin duygusal bir an olduğunu belirtti. 

Yerel seçim sürecinde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesinin kendileri için "içlerinde bir büyük yara" olduğunu ifade etti.

Özgür Özel'den Hatay özrü: İçimizde büyük yara oldu! - 1. Resim

ÖZEL'DEN ÖZELEŞTİRİ: AFFINIZI İSTİYORUM 

Özel, yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olarak büyük bir başarı elde ettiğini ve Türkiye'nin büyük bir kısmını yönetme yetkisi aldıklarını öne sürdü. Hatay'da istedikleri sonucu alamadıklarını kabul eden Özel, tüm iyi niyete rağmen bazı hataların ve eksiklerin yaşandığını, bu süreçlerden ders almaları gerektiğini söyledi.

Özgür Özel'den Hatay özrü: İçimizde büyük yara oldu! - 2. Resim

Özel, "Her ne kadar tehditlerle karşı karşıya kalsak da, ayrımcılığa ve haksızlıklara maruz kalsak da bütün mazeretleri bir yana bırakarak Hatay'ı kazanamadığımız için özür diliyorum. Hatay'daki tüm güzel insanlardan affınızı istiyorum" diye konuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...