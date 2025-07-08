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 | Onur Kaya

Özgür Özel'den Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerine tepki: Allah onun bin kere cezasını versin

CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'li belediye başkan yardımcısı M.E.T.'nin baklava kutusu içinde Euro cinsinden rüşvet aldığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Konuyu araştırması için 2 kişi görevlendirdiğini ve gelen ilk bilgilerin iç açıcı olmadığını söyleyen Özgür Özel, "Görüntüleri izledim, başımdan kaynar sular döküldü. Eğer montaj değilse Allah onun bin kere cezasını versin. CHP ile hiçbir bağlantısını bırakmayız" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 07:58

Genel Başkanı , gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Halk TV canlı yayınına katılan Özgür Özel, Belediyesine yönelik , irtikap ve zimmet soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler hakkında konuştu. Konuyu araştırması için 2 kişi görevlendirdiğini ve gelen ilk bilgilerin iç açıcı olmadığını söyleyen Özel sert tepki gösterdi.

Özgür Özel'den Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerine tepki: Allah onun bin kere cezasını versin

"MECLİS 12 ASKERİN ŞEHİT OLMASINI ARAŞTIRMALI"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerle ilgili soru üzerine Özel, bunun kahredici bir olay olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili tahkikat yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Biz, devletin yaptığı resmi açıklamaya bağlıyız. Diyorlar ki 'metan gazı.' İşte o soruşturmanın sürmesi lazım. Ama biz de Meclis zemininde bu işin soruşturulması için girişimlerde bulunacağız. Cenazeler kalktıktan sonra." diye konuştu.

Özel, "Bana raporlanan şu. Çok büyük ihmal, olmayacak bir hata. Nasıl olduğuna işi bilen kimsenin inanamadığı bir büyük ihmal ve hata var." ifadesini kullandı.

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DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Özel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir girişimin olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine ise "Yani her şey beklenir. Bedeline katlanır. Bunun da bir maliyeti olur ama pek çok maliyete katlanıyorlar. Bu maliyete de katlanmayı göze alabilirler." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerine tepki: Allah onun bin kere cezasını versin

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Özgür Özel, erken seçim taleplerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"2 Kasım dedik. Çok kış olmadan yapılsın istiyoruz. Kasım ayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin 2,5'uncu yılı, 2,5 yıl daha yapmaya hakkı var. Meclis, 360 kişiyle toplanıp da seçimleri yenilemezse ki yenilese de erken seçim olduğu için aday olabilir. Biz diyoruz ki gel 2,5 yıl senden, 2,5 yıl da bizden, seçimleri yenileyelim. Kararı millet versin. 2 Kasım'da koyalım sandığı. Gelecek sene marta, nisana da varız. Erken seçimi zorlamak için ne imkan varsa zorlayacağız."

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MANAVGAT BELEDİYESİ'NDEKİ RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ: ALLAH BİN KERE CEZASINI VERSİN

Özel, Manavgat Belediyesindeki rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile ilgili sorulan soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manavgat aslında turnusol kağıdı gibi. İlk görüntü çıktı, 'montaj olabilir, eliyle koymuş gibi buluyor. Açan kişinin eli bile titremiyor, kendinden emin nasıl baklava çıkacak' falan dediler. O yüzden bir muhakkike ihtiyaç var. Ama ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. Çünkü bu parti Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediye kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin namusunu, ailesinin namusunu düşünmeyi bırak partinin geleceği ile oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Bu kadar net.

Özgür Özel'den Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerine tepki: Allah onun bin kere cezasını versin

"İLK BİLGİLER İÇ AÇICI DEĞİL"

Ama tabii yine de masumiyet karinesi var. Onun kendisini savunması lazım. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE TAM DESTEK

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine de Özel, "Terör örgütü silah bırakacaksa, bırakma mı diyeceğim? Bunun en büyük destekçisi olurum. Türkiye'de silahlar sustuğu anda hem şehit gelmeyecek, Kürt-Türk arasında gözyaşı bitecek, kan bitecek, her şey bitecek hem de oraya harcadığımız parayı millete harcayacağız. Süreci baltalayamayız, silah bırakılmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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#chp
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#manavgat
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