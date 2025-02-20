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 | Onur Kaya

Özgür Özel'den ön seçim mesajı! Ekrem İmamoğlu'nun topladığı imza sayısını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarın sona erecek aday adaylığı başvurularında son durumu açıklayan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun topladığı imza sayısını paylaştı.

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Özgür Özel'den ön seçim mesajı! Ekrem İmamoğlu'nun topladığı imza sayısını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:43

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenecek ön seçim süreci için hazırlıklar devam ediyor. Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını duyurduğu yarışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık için favori gözüken İmamoğlu'nun topladığı imza sayısını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Kadıköy'deki İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret ederek, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi. Özgür Özel, görüşme sonrası Baş ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki konuşmasında, söz konusu ziyareti Ankara'da yapabileceklerini, ancak bunu Türkiye İşçi Partisinin tarihi geleneklerinden ötürü emeğin başkenti İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

Baş ile Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Özel, erken seçime hazır olduklarını kaydetti.

Özel, "Bir seçimin olmazsa olmazı partinin adayının da belirlenmesi sürecinde olduğumuzu, bunu 23 Mart'ta yapacağımız bir ön seçimle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şubat ayı sonuna kadar üye olmuş herkesin oy kullanabileceği bir ön seçimle belirleyeceğimizi ve bundan sonraki sürecimizle ilgili Türkiye İşçi Partisi'nin değerli heyetine gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Onların önerilerini, değerlendirmelerini dinleme imkanı bulduk" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı olarak beklentisinin, erken seçim sürecinin tüm aday adayları açısından adil ve şeffaf bir şekilde yürümesi olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ADAYLIK İÇİN GEREKEN İMZA SAYISININ 3 KATINA ULAŞTI"

"Gruptaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, Sayın Ekrem İmamoğlu, aday olması için gerekecek imza sayısının 3 katına yakınını zaten ilk günün sonunda veya 24 saat içinde tamamlamıştı. Salı günü ilk imza atıldıktan 24 saat sonra gerekli imza sayısına da dakikalar içinde ulaşıp bir gün içinde de 3 katına ulaşmıştı. Şu anki son rakamı bilmiyorum. Yarın akşamüstü saat 17.00'ye kadar imza sayısı 20'yi geçen aday adaylarını genel merkezimize bildireceğiz ve o aday adayları kendi başvurularını diğer evraklarıyla tamamlayacaklar."

"MUHALEFET GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALI"

Muhalefetin birlikte olması gerektiğine dikkati çeken Özel, "Bu iktidara karşı seçim sandığında hep birlikte olmalıyız. Bu iktidara karşı muhalefetin birbirine güç vererek, birbirinden güç olarak mücadele etmesinden bahsediyoruz" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

CHP ÖN SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin 23 Mart 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı.
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