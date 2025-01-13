Özgür Özel'den yeni anayasa açıklaması! "Değiştirtmeyiz, gizli pazarlık yapmayız"

13 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:25

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni anayasasa konusuna değinen Özel, "Ben gelen heyete de söyledim. Bizim kurallarımız belli Anayasayı değiştirtmeyiz, demokratik adımlar dışında bir şeyde olmayız. Gizli pazarlığa evet demeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının ardından üniversite öğrencileriyle buluştu. DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeye dair detayları paylaşan Özel, yeni anayasa​ konusunda net mesajlar verdi. Türkiye​'de demokratik bir açılım gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Özel, "Ancak karşımızda ne olduğu belirsiz bir kapalı kutu duruyor. Görüşmede, bizim duruşumuzun net olduğunu ifade ettim: Anayasayı değiştirmeyiz, demokratik adımların dışında bir yola girmeyiz, gizli pazarlıkların tarafı olmayız" ifadelerini kullandı.

"BİLGİLERİN HALKA ŞEFFAF ŞEKİLDE AKTARMASINI İSTİYORUZ"

Öğrencilerden birinin, "Çözüm süreci veya barış süreci olarak adlandırılıyor, ancak halka herhangi bir açıklama yapılmıyor. Örneğin, 'Öcalan'ın hapisten çıkarılması gündemdeyse, bunun hangi koşullara bağlı olduğu' sorusunun cevabı verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte nasıl bir rol üstleniyor?" sorusunu Özel, "Her şeyin Meclis'te ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu süreç çıkar ilişkileriyle değil, samimi bir yaklaşımla ve toplumsal mutabakatla ilerlemeli. Bizim önerimiz, şehit aileleri ve gazilerin kendi belirledikleri bir temsilcinin Meclis'teki komisyon masasında yer alması yönünde. Şehit ailelerinden de bu öneriyi destekleyen açıklamalar geldi. Ancak AK Parti ve MHP henüz bu öneri üzerine bir adım atmış değil. Biz, sürecin detaylarının komisyona anlatılmasını ve komisyonun da bu bilgileri halka şeffaf şekilde aktarmasını istiyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

"HİÇBİR PAZARLIĞIN PARÇASI OLMAYIZ"

Tüm partilerin desteğiyle çözüm arayışında olduklarını ifade eden Özel, sürecin temel amacının terör örgütünün silah bırakması olduğunu vurguladı. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'da yazılı haklar kapsamında, Türklerin sahip olup Kürtlerin kullanamadığı haklar varsa, bunların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Görüşmede, duruşumuzu yineledim; Anayasayı değiştirmeyiz, demokratik adımların dışında bir girişime dahil olmayız ve hiçbir pazarlığın parçası olmayız"