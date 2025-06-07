Özgür Özel'e bir telefon da Mustafa Destici'den

BBP lideri Mustafa Destici, CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüştü. Destici, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DESTİCİ'DEN ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFON

Görüşmede Destici, "Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabıhak, ailesine ve sevdiklerine bağışlasın." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA ARAMIŞTI...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'e, elektrik akımına kapıldığı için hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.