Özgür Özel'e memleketinde şok! CHP'den istifa ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç ay önce toplu istifaların yaşandığı Manisa'nın Kula ilçesinde kriz devam ediyor.

2 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Belediye Meclisi toplantısı öncesinde mazeret dilekçesi sunarak oturuma katılmayan CHP’li meclis üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, aldıkları kararla partiden ayrıldıklarını açıkladı.

AYRILIK NEDENİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Gündüz ve Çetinkaya’nın neden istifa ettiklerine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde parti içi anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

CHP'NİN ÇOĞUNLUĞU TEHLİKEDE

Kula Belediye Meclisi’nde bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek olan iki ismin, önümüzdeki süreçte meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu.

İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi’ndeki dağılım CHP 7, MHP 4, AK Parti 2, Bağımsız 2 oldu.