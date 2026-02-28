Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Özgür Özel'in 'alçak adamlar' sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burdur'daki mitingde yaptığı konuşma sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada Özel'in konuşmasında yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Özgür Özel'in 'alçak adamlar' sözleri hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkanı 'e açıldı. Özel'in yargı mensuplarını kastederek 'alçak adamlar' sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özgür Özel'in 'alçak adamlar' sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in 'alçak adamlar' sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, yargı mensuplarına yönelik 'alçak adamlar' sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı.
Soruşturma, Özel'in yargı mensuplarını hedef alarak sarf ettiği 'alçak adamlar' sözleri üzerine başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturmanın nedeni "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçu.
Söz konusu ifadeler, 28/02/2026 tarihinde Burdur'daki bir mitingde kullanıldı.
Özgür Özel'in 'alçak adamlar' sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

