Özgür Özel'in 'alçak adamlar' sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma açıldı. Özel'in yargı mensuplarını kastederek 'alçak adamlar' sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Savcılıktan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."