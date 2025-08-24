Özlem Çerçioğlu İzmir'den mi aday olacak? Jet hızında açıklama

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu gündemden düşmüyor. Çerçioğlu'nun bir dahaki seçimlerde Aydın yerine İzmir'den aday olacağı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Özlem Çerçioğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Benim böyle bir gündemim yok" diyen Çerçioğlu, Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ MANİPÜLASYONLAR"

Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun tv100'e özel açıklamalarını canlı yayında aktardı. Burhan konuya ilişkin şunları söyledi:

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapmaya başladı.

Özellikle Çerçioğlu’nun AK Parti’ye İzmir sözü alarak geçtiğine ilişkin kimi iddialar oldu. Bu bir dezenformasyon. AK Parti’ye yeni geçmiş bir isim Çerçioğlu. Seçimlere 4 yıl var. Seçimlere kadar siyasette birçok şey olur. Buna rağmen birtakım iç tartışmalar oluşturabilir miyiz mantığıyla manipülatif haber olarak değerlendiriliyor.

"İDDİALAR TAMAMEN YALAN VE SPEKÜLASYONDUR"

Ben de Özlem hanıma sordum. Hem iktidar hem muhalefette bu konuyu merak edenler var, dedim. ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi.