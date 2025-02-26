PKK, Öcalan'ın çağrısı sonrası nasıl bir tavır alacak? Fatih Atik açıkladı

DEM Parti’nin yarın İmralı’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmenin ardından Öcalan’ın kamuoyuna yönelik mesajlarının paylaşılması bekleniyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kandil’deki örgüt yöneticilerinin Öcalan’ın açıklamalarına uyacaklarını vurgularken, DEM Parti’nin "videolu çağrı" konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti. Atik, " Neticede DEM Parti çevresinden duyduklarımıza göre çağrıya uyulacak. Artık yarın Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapacağını biliyoruz" diye konuştu.

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, yarın DEM Parti heyetiyle üçüncü kez bir araya gelecek. 'Silah bırakma' çağrısının gelmesi beklenirken hain örgütün ise ne yapacağı merak konusu oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sürece dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Medya Kritik programında konuşan Atik, "Abdullah Öcalan'ın yarın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Öcalan’ın vereceği mesaj, sürecin gidişatını belirleyecek" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA UYACAK"

PKK'ya silah bırakma çağrısının yarınki mektupta geleceğini ifade eden Atik, "Örgüte yapacağı çağrı son derece önemli. Bana gelen bilgi örgütün Öcalan'ın çağrısına uyacağı yönünde. Fakat Kandil'deki teröristlerin hepsinin uyacağı kesin değil, ayrılanlar olabilir" ifadelerini kullandı.

VİDEOLU MESAJ ISRARI...

Fatih Atik'in açıklaması şu şekilde:

"Video mesaj konusundaki ısrar aslında daha etkili olması içindi. Ağızından çıkanları herkes duysun ve gerçekçi olsun istiyorlar. Kaleme alınan mektupta soru işareti olmasın diye istendi ama Adalet Bakanı Tunç mevzuatın izin vermediğini duyurdu.

Yarın artık İmralı'dan, PKK'nın lideri terörist başından bu mesajı artık bekliyoruz. Bana gelen duyumlarda Kandil'in bu çağrıya destek vereceği yönünde ama birden bire silahlar bırakılır mı bilmiyorum. İllaki aralarında katılmayanlar olur. Suriye'deki yapılanma ABD'nin verdiği silahları bırakır mı bilinmez. Neticede DEM Parti çevresinden duyduklarımıza göre çağrıya uyulacak. Artık yarın Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapacağını biliyoruz."

https://x.com/tgrthabertv/status/1894824255121989758