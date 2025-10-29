Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

PKK terör örgütünün çekilmesi ailelerin umutlarını artırdı! 'Gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın'

Muş'ta aile bireylerinin PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden aileler, PKK'nın ülkemizden çekilme sürecine dikkat çekerek çocuklarına seslendi. DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetinde yıllardır umutla bekleyişleri sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PKK terör örgütünün çekilmesi ailelerin umutlarını artırdı! 'Gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 17:15

Muş'ta çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden , PKK terör örgütü Türkiye'den çekilme sürecine dikkat çekerek çocuklarına, "Bu fırsatı kaçırmayın, gelin teslim olun" çağrısında bulundu. Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetinde yıllardır umutla bekleyişini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, yıllardır haber alamadıkları evlatlarına kavuşma umuduyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan anne ve babalar, hem kamuoyuna hem de dağa götürülen çocuklarına çağrıda bulundu.

PKK terör örgütünün çekilmesi ailelerin umutlarını artırdı! 'Gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın'

"GELİN TESLİM OLUN, BU YASADAN FAYDALANIN"

Evlat nöbetine katılan baba Alaattin Koçhan, "Oğlumu Bursa'dan götürdüler. Oğlum Ersin beni duyuyorsan, devlet birçok yasa çıkardı, barış yapıldı ve PKK terör örgütü Türkiye'den çekiliyor. Bu bir fırsattır. Devlet size göre bir sürü yasa çıkaracak. Neredeysen gel teslim ol ve bu süreçten yararlan. Çektiğimiz hasret artık bitsin, gözlerimiz yollarda kaldı" dedi. Evlat nöbetine katılan baba Halit Altun ise oğlu Muhsin'e ve örgütte bulunan diğer gençlere çağrıda bulunarak, "Hepiniz sürecin nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. PKK terör örgütü, tamamen Türkiye'nin topraklarından çekildi. Gelin bu süreçten siz de faydalanın, devlete teslim olun. Bu kanunlardan faydalanın. Sana ve orada bulunan bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın" ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütünün çekilmesi ailelerin umutlarını artırdı! 'Gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Abdullah Ağar PKK'nın 'çekiliyoruz' mektubunu TGRT HABER'de inceledi!
ETİKETLER
#pkk
#aileler
#kaçırma
#Barış Süreci
#Çocukların Kaçırılması
#Teslim Çağrısı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.