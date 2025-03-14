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 | Banu İriç

PKK’ya 50 maddelik tasfiye şartı: AK Parti’den süreç için net mesaj

AK Parti, DEM Parti’nin Meclis’e taşıyacağı talepler karşısında tavrını netleştirdi. Devlet yetkilileri, terör örgütü PKK tamamen silah bırakıp kendini feshetmeden hiçbir adım atılmayacağını vurguluyor. Türkiye’nin önceliği, PKK’nın tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi ve terörün sona erdirilmesi. Süreçte 50 maddelik fesih planı istenecek.

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PKK’ya 50 maddelik tasfiye şartı: AK Parti’den süreç için net mesaj
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 03:19
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 03:24

AK Parti, DEM Parti’nin süreçle ilgili gündeme getirmeyi planladığı taleplere karşı, terör örgütü PKK’nın tamamen kendini feshetmesini masaya koyacak. Edinilen bilgilere göre, hükümet kanadı, PKK silah bırakmadan ve tüm faaliyetlerini sonlandırmadan herhangi bir adım atılmayacağını açık şekilde vurgulamaya hazırlanıyor.

Gözler, 17 Mart’ta DEM Parti heyetinin Meclis'te AK Parti Grubu’na gerçekleştireceği ziyarete çevrilmiş durumda. DEM’in bugüne kadar kamuoyu üzerinden hükümete ve Meclis’e ilettiği taleplerin, bu kez doğrudan AK Parti’ye aktarılması bekleniyor. Ancak hükümetin, muhataplarına vereceği yanıt net:
"Terör örgütü PKK, 50 başlık altında kendini tamamen feshetmeden ve tüm terör unsurlarını ortadan kaldırmadan, herhangi bir siyasi süreç veya adım gündeme alınmayacak."

"SİLAH BIRAKMAK YETERLİ DEĞİL, TÜM KİRLİ FAALİYETLER BİTMELİ"

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK’nın kendini feshetme süreci detaylı şekilde 50 başlıkta ele alınacak. İktidarın yaklaşımı net:

“Bu süreç, sadece silah bırakmakla sınırlı değil. Örgütün kara para akışı, uyuşturucu ticareti, silah ve insan kaçakçılığı dahil tüm yasa dışı faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi gerekiyor. Türkiye, devlet ciddiyetiyle süreci takip edecek ve sadece terör örgütünün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte yeni adımlar değerlendirilecektir."

PKK'NIN FESİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

AK Parti kaynakları, 50 başlıklı fesih sürecinde şu adımların öncelikli olacağını belirtiyor:

-PKK’nın kongre toplayarak kendini resmen feshetmesi,
-Örgüte bağlı tüm grupların dağılması,
--Silahların tamamen ve koşulsuz şekilde bırakılması,
PKK’nın sözde egemenlik iddialarından vazgeçmesi,
-Türkiye’deki siyasi yapıya müdahaleden çekilmesi,
-Avrupa başta olmak üzere yurt dışı bağlantılarının kesilmesi,
-Terörün finansman yollarının, özellikle kara para, uyuşturucu, insan ve silah ticaretinin sonlandırılması.

"PKK TASFİYE EDİLMEDEN YENİ SÜREÇ YOK"

Hükümet yetkilileri, PKK’nın kendini feshi ve terörün bitirilmesi, Türkiye’nin önceliği. AK Parti kaynakları, DEM’in taleplerinin bu sürecin önünde engel teşkil edemeyeceğini vurguluyor.

“Sürecin ön şartı PKK’nın tamamen dağılmasıdır. Türkiye’nin önceliği terörü bitirmektir, gerisi laf kalabalığıdır. Terörün sona ermesi olmadan hiçbir siyasi süreç başlamaz.”

AK Parti’nin çizdiği yol haritasına göre, ancak PKK 50 başlıkta kendini lağvettiğinde, Türkiye’de Hükümet ve Meclis’in atacağı adımlar gündeme gelebilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YANIT BAYRAM SONRASI

Öte yandan, DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talep ettiği randevuya da, Ramazan Bayramı sonrasında yanıt verileceği ifade ediliyor.

DEM Heyeti'nin, Pazartesi günü hem AK Parti hem de MHP ile görüşmesi beklenirken, önümüzdeki hafta sonunda İmralı’ya dördüncü ziyaretini gerçekleştireceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

DEVLET KARARLI: TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK

AK Parti kaynakları, sürece ilişkin son sözlerini ise şöyle özetliyor:

“Türkiye teröre karşı tavizsizdir. Önceliğimiz, güçlü devlet ve terörden arınmış bir Türkiye. Ne Meclis’te ne sahada, terör gölgesinde siyaset yapılmasına izin verilmeyecek.”

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Sıkça Sorulan Sorular

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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