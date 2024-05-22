Resmi Gazete'de yer alan 'seferberlik' hamlesine AK Parti'den açıklama geldi! 

22 May 2024 18:17 - Güncelleme : 22 May 2024 18:24

Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gece yarısı gelen karar sonrası sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren konu hakkında birçok fikir ortaya atılırken AK Parti'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı. Yyaomlanan kararla birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seferberlik" hamlesi sosyal medyanın yeni tartışma konusu olurken 34 yıl sonra gelen bu kararın ne anlama geldiği tartışıldı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ak Parti MKYK toplantısının ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna cevap veren Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Tüzük kaldırılıp yönetmeliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır" diyerek konuya açıklık getirdi.