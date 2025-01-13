Rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! Ankara'yı hareketlendiren kulis: İsimleri de belli

13 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:29

Ankara gündemi hareketlendiren kulis bilgileri sızdı. Partisinden ayrılan iki ismin AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. İki ismin rozetlerini, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat takacak.

Çarşamba günü yapılacak AK Parti grup toplantısında partiye katılacağı öne sürülen iki isim Ankara gündemini hareketlendirdi. Kulis bilgilerine göre; AK Parti​'ye geçecek olan isimlerin rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​ takacak.

DİKKAT ÇEKEN İSİM

Meclis kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki bağımsız milletvekilinin yanı sıra bazı belediye başkanlarına da rozet takacağı konuşuluyor. Gerçek Gündem’in aktardığı bilgilere göre; AK Parti rozetini takması beklenen isimler arasında Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu​ ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf bulunuyor.

İYİ Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olan Kürşad Zorlu’nun partiden ayrılmasının ardından AK Parti’ye katılacağı yönünde kulislerde iddialar dolaşmaya başlamıştı. Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin “Yeni Yol Partisi” adı verilen çatı parti çalışmaları nedeniyle DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıklamıştı.

İSTİFALAR DEVAM EDECEK

Grup toplantısında Erdoğan’ın bazı belediye başkanlarına da rozet takacağı yönündeki söylentiler kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin birleşiminden rahatsız olan bazı milletvekillerinin bu hafta istifa edebileceği yönünde iddialar da gündemde.