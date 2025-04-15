İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç, CHP'nin şaibeli kurultayıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Skandalların art arda geldiği silsilede, her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak TGRT Haber'de çarpıcı iddialara yer verildi. Gazeteci Nuray Başaran, şüphelilerin ifadelerini açıklayarak, "Özgür Özel’e oy verme karşılığında 130 bin dolar ve İstanbul Kart diye geçen alışveriş kartlarından 1,5 milyonluk alışveriş kartları verdiler" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla ilgili siyasi gündem çalkalanmaya devam ediyor. Bununla birlikte şaibeli kurultay da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadeleri alınmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin zorlu süreci TGRT Haber'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında derinlemesine masaya yatırıldı. Gazeteci Nuray Başaran, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şüphelilerin ifadelerine yer veren Başaran "Özgür Özel’e oy verme karşılığında 130 bin dolar ve İstanbul Kart diye geçen alışveriş kartlarından 1,5 milyonluk alışveriş kartları verdiler" dedi.

"PARA KULELERİ 'İLK CİNAYET'"

Şüphelilerin verdiği ifadelerde önemli deliller olduğunu belirten Başaran şunları söyledi: "Biz en başından beri isimler üzerinde hiç durmadık. CHP'nin medyaya düşen para kuleleriyle başlayan süreci 'ilk cinayet' olarak değerlendiriyorum. Para kuleleriyle başlayan süreç Kurultay'a, Kurultay'dan da terör ve yolsuzluk olmak üzere iki büyük soruşturmaya dönüşüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonla bugüne geldik. Bir yıldır Kurultay soruşturmasıyla ilgili fikri takibi sürdürüyorum.

"İLK DURUŞMA PERŞEMBE GÜNÜ"

38. Kurultay'la ilgili 3 ayrı iptal davası vardı. Bu davalar birleştirildi. Perşembe günü de ilk duruşması var." dedi.

Nuray Başaran şaibeli kurultay soruşturmasında yer alan 86 kişiden önemli isimleri programda açıkladı. Başaran, "Soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP PM üyesi Baki Aydöğer, tutuklu Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat da şüpheliler arasında. Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski özel kalem müdürü Şükran Kütükçü de şüpheliler listesinde. Bildiklerimizin yüzde 10’unu paylaşmıştık.” diye konuştu.