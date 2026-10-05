Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:06

Silivri Belediyesinde "yatak" tartışması: "Sabah geçerken yine oradaydı"

Silivri Belediye Meclisinde, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede günlerdir duran yatak tartışmaya sebep oldu. AK Partili Celalettin Yazıcı'nın denetim eleştirisine cevap geldi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:06

Silivri Belediye Meclisi’nde ’ndeki derede bekleyen yatak AK Partili Celalettin Yazıcı’nın eleştirisiyle gündeme getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Silivri Belediyesinde "yatak" tartışması: "Sabah geçerken yine oradaydı"

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Silivri Belediye Meclisi'nde AK Partili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede birkaç gündür bekleyen yatağı gündeme getirerek belediyenin saha denetimlerini eleştirdi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede üç dört gündür bir yatağın bulunduğunu belirtti.
Yazıcı, bu durumu belediyenin saha denetimlerini eleştirmek için örnek olarak gösterdi.
Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini söyledi.
Yazıcı, bu tür olumsuzlukların belediye tarafından kendiliğinden tespit edilerek giderilmesi gerektiğini savundu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

BELEDİYE MECLİSİNDE "YATAK" TARTIŞMASI

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında belediye hizmetlerine ilişkin tartışmalar sırasında dikkat çeken bir konu gündeme geldi. Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki derede bir yatağın birkaç gündür bulunduğunu belirterek, belediyenin saha denetimlerini eleştirdi.

"SABAH GEÇERKEN YİNE ORADAYDI!

İlçede tespit ettiği sorunlardan örnekler veren Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dereyi işaret ederek, "Mimar Sinan’ın orada dere var. Üç dört gündür bir yatak yüzüyor. Sabah geçerken yine oradaydı" dedi.
Yazıcı’nın sözleri üzerine mecliste yatağın durumuna ilişkin kısa süreli karşılıklı diyalog yaşandı. "Nasıl bir yatak?" sorusuna Yazıcı, "Bildiğin yatak, derenin üzerinde duruyor" karşılığını verdi.
Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ise Yazıcı’nın eleştirisine, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini belirterek yanıt verdi.
Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" diyerek yatağın kaldırılması için gerekli müdahalenin yapılacağını ifade etti.

"BELEDİYE KENDİSİ TESPİT ETMELİ"

Yazıcı ise ilçedeki bu tür olumsuzlukların giderilmesi için belediyenin meclis üyelerinin veya vatandaşların bildirimini beklememesi gerektiğini savundu. Saha ekiplerinin sorunları yerinde tespit ederek müdahale etmesi gerektiğini belirten Yazıcı, deredeki yatağı belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerine örnek gösterdi.
Mimar Sinan Mahallesi’ndeki derede bulunduğu belirtilen yatak üzerinden başlayan karşılıklı konuşmalar, Ekici’nin konuyla ilgilenileceğini belirtmesinin ardından sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 personel tutuklandı
Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti: İBB Meclis üyesi de aralarında
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#AK Parti
#mimar sinan mahallesi
#Silivri Belediye Meclisi
#Yalçın Ekici
#Celalettin Yazıcı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.