Silivri Belediye Meclisi’nde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki derede bekleyen yatak AK Partili Celalettin Yazıcı’nın eleştirisiyle gündeme getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Silivri Belediyesinde "yatak" tartışması: "Sabah geçerken yine oradaydı" Silivri Belediye Meclisi'nde AK Partili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede birkaç gündür bekleyen yatağı gündeme getirerek belediyenin saha denetimlerini eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede üç dört gündür bir yatağın bulunduğunu belirtti. Yazıcı, bu durumu belediyenin saha denetimlerini eleştirmek için örnek olarak gösterdi. Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini söyledi. Yazıcı, bu tür olumsuzlukların belediye tarafından kendiliğinden tespit edilerek giderilmesi gerektiğini savundu.

BELEDİYE MECLİSİNDE "YATAK" TARTIŞMASI

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında belediye hizmetlerine ilişkin tartışmalar sırasında dikkat çeken bir konu gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki derede bir yatağın birkaç gündür bulunduğunu belirterek, belediyenin saha denetimlerini eleştirdi.

"SABAH GEÇERKEN YİNE ORADAYDI!

İlçede tespit ettiği sorunlardan örnekler veren Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dereyi işaret ederek, "Mimar Sinan’ın orada dere var. Üç dört gündür bir yatak yüzüyor. Sabah geçerken yine oradaydı" dedi.

Yazıcı’nın sözleri üzerine mecliste yatağın durumuna ilişkin kısa süreli karşılıklı diyalog yaşandı. "Nasıl bir yatak?" sorusuna Yazıcı, "Bildiğin yatak, derenin üzerinde duruyor" karşılığını verdi.

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ise Yazıcı’nın eleştirisine, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini belirterek yanıt verdi.

Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" diyerek yatağın kaldırılması için gerekli müdahalenin yapılacağını ifade etti.

"BELEDİYE KENDİSİ TESPİT ETMELİ"

Yazıcı ise ilçedeki bu tür olumsuzlukların giderilmesi için belediyenin meclis üyelerinin veya vatandaşların bildirimini beklememesi gerektiğini savundu. Saha ekiplerinin sorunları yerinde tespit ederek müdahale etmesi gerektiğini belirten Yazıcı, deredeki yatağı belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerine örnek gösterdi.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki derede bulunduğu belirtilen yatak üzerinden başlayan karşılıklı konuşmalar, Ekici’nin konuyla ilgilenileceğini belirtmesinin ardından sona erdi.