Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırı

Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da belediye binası içinde bir saldırı medyana geldi. İddiaya göre Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi hedef alan kişi, çıkan arbedede Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırdı. Yaralanan taş tedavi altına alınırken Sivrihisar Belediyesi açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 19:59

Sivrihisar Belediyesi, gelişmesiyle sarsıldı. Belediye binasına gelen H.A. isimli kişi, Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye saldırmak isterken çıkan arbedede Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ı yaraladı. Taş, tedaviye alınırken saldırganın daha önce de başkana tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Sivrihisar Belediyesi'ne yönelik saldırı girişiminde bulunan bir şahıs, belediye başkan yardımcısı Mehmet Taş'ı yaraladı.
Saldırı girişimi, daha önce tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli bir şahıs tarafından gerçekleştirildi.
Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın tedavi süreci devam ediyor.
Sivrihisar Belediyesi ve Mehmet Taş tarafından ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Şüpheli şahsın ifade süreci Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Sivrihisar Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Sivrihisar Belediye Başkanımız Sayın Habil Dökmeci'ye yönelik saldırı girişiminde bulunmak amacıyla belediye binasına gelen ve daha önce Belediye Başkanımıza karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli şahıs, belediye binasında yaşanan arbede sırasında Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Taş'ı yaralamıştır.

Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırı

"TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Olayın ardından gerekli sağlık müdahaleleri gerçekleştirilmiş olup, Başkan Yardımcımız Mehmet Taş'ın tedavi süreci devam etmektedir. Yaşanan saldırıya ilişkin hukuki süreç Belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmış; ilgili şahıs hakkında hem Belediyemiz hem de Sayın Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli şahsın, ifade süreci de Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırı

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci

"ÇÖZÜM YOLU HUKUK VE MEŞRU ZEMİNDİR"

Açıklamada, "Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Sivrihisar'da bugüne kadar büyük bir hassasiyetle korunan huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olduğumuzu; hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz tüm işlem ve uygulamaların da sonuna kadar arkasında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Demokratik toplum düzeninde çözüm yolu; tehdit, baskı ve şiddet değil, ve meşru zemindir. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve kamu görevlilerine yönelik saldırı gerçekleştiren kişiler hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz şekilde yerine getirileceğine olan inancımız tamdır. Bizler hukuka güveniyoruz. Aynı zamanda, hukuk devletinin korunabilmesi adına hukuka güvenmek zorunda olduğumuzu da özellikle ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel'in talimatıyla yaptığını söyledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişli'de Belediye Başkan Vekili değişti: Ayhan Terzi görevlendirildi
ETİKETLER
#Saldırı
#Hukuk
#Sivrihisar Belediyesi
#Mehmet Taş
#Habil Dökmeci
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.