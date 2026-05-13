Sivrihisar Belediyesi, saldırı gelişmesiyle sarsıldı. Belediye binasına gelen H.A. isimli kişi, Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye saldırmak isterken çıkan arbedede Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ı yaraladı. Taş, tedaviye alınırken saldırganın daha önce de başkana tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'a saldırı Sivrihisar Belediyesi'ne yönelik saldırı girişiminde bulunan bir şahıs, belediye başkan yardımcısı Mehmet Taş'ı yaraladı. Saldırı girişimi, daha önce tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli bir şahıs tarafından gerçekleştirildi. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın tedavi süreci devam ediyor. Sivrihisar Belediyesi ve Mehmet Taş tarafından ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheli şahsın ifade süreci Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Sivrihisar Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Sivrihisar Belediye Başkanımız Sayın Habil Dökmeci'ye yönelik saldırı girişiminde bulunmak amacıyla belediye binasına gelen ve daha önce Belediye Başkanımıza karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli şahıs, belediye binasında yaşanan arbede sırasında Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Taş'ı yaralamıştır.

"TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Olayın ardından gerekli sağlık müdahaleleri gerçekleştirilmiş olup, Başkan Yardımcımız Mehmet Taş'ın tedavi süreci devam etmektedir. Yaşanan saldırıya ilişkin hukuki süreç Belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmış; ilgili şahıs hakkında hem Belediyemiz hem de Sayın Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli şahsın, ifade süreci de Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci

" ÇÖZÜM YOLU HUKUK VE MEŞRU ZEMİNDİR"

Açıklamada, "Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Sivrihisar'da bugüne kadar büyük bir hassasiyetle korunan huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olduğumuzu; hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz tüm işlem ve uygulamaların da sonuna kadar arkasında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Demokratik toplum düzeninde çözüm yolu; tehdit, baskı ve şiddet değil, hukuk ve meşru zemindir. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve kamu görevlilerine yönelik saldırı gerçekleştiren kişiler hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz şekilde yerine getirileceğine olan inancımız tamdır. Bizler hukuka güveniyoruz. Aynı zamanda, hukuk devletinin korunabilmesi adına hukuka güvenmek zorunda olduğumuzu da özellikle ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.