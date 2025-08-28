Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte yaşanan tartışmalı gelişmelere dair yeni bir kulis iddiası gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile kritik bir görüşme yaptığını öne sürdü.

'ADAY OL' ÇAĞRISI YAPMIŞ

Burhan’ın iddiasına göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinden bir gün önce, pazar gecesi Meral Akşener evinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Akşener, görüşmede anketlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önde olduğunu söyledi. Bu tabloyu gerekçe göstererek Mansur Yavaş’a, “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulundu.

Ancak Yavaş’ın çekimser tutumu üzerine Akşener daha ileri bir teklif yaptı.

Gazeteci Burhan’ın aktarımına göre Akşener, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Mansur abi gel, Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım.”



Bu iddia, seçim sürecinde yaşanan tartışmalı süreçleri yeniden gündeme taşıdı. Akşener’in adaylık önerisinin Yavaş tarafından kabul edilmediği, bunun üzerine Altılı Masa’nın Kılıçdaroğlu adaylığında birleştiği ifade edildi.