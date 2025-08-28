Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiği, seçimi kazanamazsa İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı önerdiği iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:18

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte yaşanan tartışmalı gelişmelere dair yeni bir kulis iddiası gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı ’in, ’dan ayrıldığı dönemde ve ile kritik bir görüşme yaptığını öne sürdü.

Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası

'ADAY OL' ÇAĞRISI YAPMIŞ

Burhan’ın iddiasına göre, ’nun adaylığının ilan edilmesinden bir gün önce, pazar gecesi Meral Akşener evinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Akşener, görüşmede anketlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önde olduğunu söyledi. Bu tabloyu gerekçe göstererek Mansur Yavaş’a, “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulundu.

Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası

Ancak Yavaş’ın çekimser tutumu üzerine Akşener daha ileri bir teklif yaptı.

Gazeteci Burhan’ın aktarımına göre Akşener, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Mansur abi gel, Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım.”

Siyaset gündemini karıştıran kulis! Akşener'den Mansur Yavaş'a bomba adaylık teklifi iddiası


Bu iddia, seçim sürecinde yaşanan tartışmalı süreçleri yeniden gündeme taşıdı. Akşener’in adaylık önerisinin Yavaş tarafından kabul edilmediği, bunun üzerine Altılı Masa’nın Kılıçdaroğlu adaylığında birleştiği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı hamle! 'Taban Hareketi' kılıçları çekti
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İlk açıklama geldi
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#ekrem imamoğlu
#mansur yavaş
#meral akşener
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#2023 seçimler
#Altılı Masa
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.