Son seçim anketi sonuçları! Hangi partinin yüzde kaç oyu var?

29 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:29

AREA Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Peki hangi partinin yüzde kaç oyu var? İşte son anket sonuçları...

Gündem olacak anket sonucu! Sorunları hangi parti çözer? Vatandaşın gözünde hepsi sınıfta kaldı

Gündem olacak anket sonucu! Sorunları hangi parti çözer? Vatandaşın gözünde hepsi sınıfta kaldı

Türkiye​'de siyaset​ gündemi oldukça hareketli geçerken anket​ firmaları da halkın nabzını yoklama devam ediyor. AREA Araştırma, 26 ilde ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Ankette katılımcılara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Dikkat çeken anketin sonuçları ise şu şekilde;

AK Parti yüzde 23.8

CHP​ yüzde 21.5

Kararsız yüzde 20.7

MHP​ yüzde 8

DEM Parti 6.8

İYİ Parti yüzde 5.6

Zafer Partisi yüzde 3.6

YRP yüzde 3

TİP 1.7

Anahtar Parti yüzde 1.7

DEVA Partisi yüzde 1.4

Diğer yüzde 2.3

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA DA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo ise şu şekilde; AK Parti yüzde 30 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin ardından CHP yüzde 27.1 ile ikinci, MHP ise yüzde 10.1 ile üçüncü parti oldu. DEM Parti yüzde 8.6 ve İYİ Parti yüzde 7.1 ile yüzde 7 ülke barajını geçiyor.