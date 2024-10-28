Son seçim anketi sonuçları! AK Parti mi, CHP mi? Fark 1 puandan az

28 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:44

Türkiye'de siyaset gündemi hareketliliğini korurken ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi son seçim anketi sonucunu yayımladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve TUSAŞ'a yönelik hain saldırının oy tercihlerindeki yansıması dikkat çekti. İşte son seçim anketi sonuçları...

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Son gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP​) ardından ikinci parti konumuna düşen AK Parti​, kongre sürecini başlattı. Türkiye Buluşmaları kapsamında ülke genelinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti yetkilileri halkın nabzını yoklarken MHP​ lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve TUSAŞ​'a gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası vatandaşın son yaşananlarla ilgili ne düşündüğü oldukça merak konusu olmuştu. ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de bu hareketli gündemde vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?"sorusunu yöneltti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, "Türkiye Siyasi Gündem Ekim Ayı Araştırması" başlıklı raporunu yayımladı. Çalışmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet hakkındaki görüşler ve Ekim ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette, vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK PARTİ ÇOK AZ FARKLA BİRİNCİ SIRADA

Kararsızların dağıtılması sonrasında katılımcıların yüzde 32,5'i AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 31,7 olurken, yüzde 9,0'lık bir kesim MHP'yi tercih etti. Yüzde 8,6 oranında katılımcı ise DEM Parti cevabını verdi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

(KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE)

AK Parti: %22.0

CHP: %21.5

MHP: %6.1

DEM Parti: %5.8

İYİ Parti: %3.2

Zafer Partisi: %2.9

Yeniden Refah Partisi: %2.4

Yavuz Ağıralioğlu: %1.0

Türkiye İşçi Partisi: %0.9

Diğer: %2.0

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok: %32.2

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

(KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)