Son dakika | Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Türkiye'den ilk açıklama! Bakan Fidan'dan dikkat çeken sözler

21 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:25

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörist başının ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını aktaran Bakan Fidan, "Binlerce genci kandırarak milletine ihanet eden makineye çevirdi" ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

Fetullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"(FETÖ'nün ölümü) FETÖ elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruladı. Karanlık örgütün elebaşı öldü. Binlerce genci kandırarak milletine ihanet eden makineye çevirdi"

BAKAN TUNÇ'TAN DA AÇIKLAMALA GELDİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da Gülen'in ölümünün ardından bir açıklama geldi. Bakan Tunç, "FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir" ifadelerini kullandı.