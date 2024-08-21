Son dakika | Bakan Hakan Fidan, Blinken ile görüştü! Gündem Gazze
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:33
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. İkilinin görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Her gün bölgede katliam yapan İsrail ordusunun durdurulması için ilk gününden bu yana Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE SON DURUM
İkilinin görüşmesinde; Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ayrıntısıyla masaya yatırıldı.
Kaynak: tgrthaber.com