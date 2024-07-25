Son dakika | Bakan Hakan Fidan'dan Netanyahu'yu alkışlayanlara tepki: Eli kanlı suçlunun destekçileri!

25 Temmuz 2024 20:04 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında alkışlanmasına sert tepki gösterdi. Ban Fidan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SABIRLA BEKLEYENLER ELBET GALİP GELECEKTİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunları kaydetti:

"Gazze’deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum. Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

CAN KAYBI 40 BİNE DAYANDI

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 175’e, yaralıların sayısı ise 90 bin 403’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 293 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirildiği, 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 146 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 175’e, yaralıların sayısının ise 90 bin 403’e yükseldiği kaydedildi.