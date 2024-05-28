Meclis'te sürpriz ziyaret: Bakan Yerlikaya, Devlet Bahçeli ile görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
28 May 2024 17:04 - Güncelleme : 28 May 2024 17:07
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Meclis'te gerçekleşen görüşmenin nezaket ziyareti olduğu bildirildi.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirtildi. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com