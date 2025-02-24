CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında iddianame

Son dakika haberi: CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkındaki iddianame kabul edildi. Aydın’ın 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istendi. Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle 20 Nisan'da gözaltına alındı. Aydın'ın, bir kamu görevlisine hakaret ettiği ve terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği öne sürüldü.

5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Aydın için 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aydın, 30 Nisan'da mahkemeye çıkacak. İddianamesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.