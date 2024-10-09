Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reformlara gölge düşürenlere tepki: Eyvallah demeyeceğiz!

09 Ekim 2024 18:11 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 18:26

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, adalet sistemindeki tıkanıklık veya yanlışlara neşter vuracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur" dedi.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya​ hesabından yaptığı açıklamada net ve kararlılık mesajları verdi. Son dakika haberine göre, Erdoğan, özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmak ve güven duygusu için yeni adımlar atılacağını sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından sosyal medya hesabı X'te paylaşım yapan Erdoğan, önemli ayrıntılara dikkat çekti.

"MİLLETİMİZDE HAKLI BİR TEPKİYE YOL AÇMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemdeki müessif hadiseler, milletimizin kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir. İnsanımızın sokakta, evinde, iş yerinde endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.Toplumda güvenlik​ ve asayişin temini noktasında geçmişe ve birçok Avrupa ülkesinekıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Ancak son dönemde ardı ardına gelen, bir polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmelerine kadar bir dizi hadise, milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır.

"NEŞTERİ VURACAĞIZ"

Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek, olayları enine boyuna değerlendirerek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. Emniyet Teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık veya yanlışlık varsa neşteri vurup Allah’ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız.

"GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize kadar nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında 22 yılda yaptığımız onca reforma, onca başarımıza, onca emeğimize kendini bilmezlerin gölge düşürmesine eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

