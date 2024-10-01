Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiyalı mevkidaşı Stubb ile ortak açıklamalarda bulundu! Ticaret hacminde hedef büyüdü

01 Ekim 2024 19:28 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 20:29

Son dakika haberi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, resmi ziyaretler kapsamında Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı ile canlı yayında konuşuyor. Erdoğan, Finlandiya ile ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Orta Doğu'daki gündem hakkında da konuşan Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Finlandiya​ Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​ ortak basın açıklamasında konuştu. Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya​ arasındaki ticaret hacminin artışından ve iki ülkenin savunma sanayi, bilim, teknoloji, eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini derinleştirme kararlılığından bahsetti.

Ticaret hacminin 2,2 milyar doları aştığını ve kısa süre içinde 5 milyar dolarlık hedefe ulaşılabileceğine inandığını belirtti. Ayrıca, NATO müttefikliği çerçevesinde savunma sanayi işbirliği ve uluslararası krizler üzerinde durdu.

Görüşmelerde Gazze ve Lübnan'daki krizler, Türkiye-AB ilişkileri ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gibi güncel meseleler ele alındı. Erdoğan, Gazze'deki çatışmalarla ilgili acil ateşkes çağrısını yineleyerek, uluslararası kuruluşların Filistin devletinin tanınmasına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

"KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da konuşan Erdoğan, "İsrail'in katliamlarıyla ilgili tavrımızı hem BM'de hem de bugün Meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdim. İsrail'in işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşlarının asli görevidir. Bir kez daha Gazze'de acil, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin bu süreçte yanında olmamız gerekiyor." dedi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin bugünün dünyasında en önemli ülkelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna, Lübnan ve Sudan gibi çatışmaların yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin arabuluculuk rolü kritik" dedi. Stubb ayrıca, Finlandiya'da yaşayan Türklerin de büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

UKRAYNA MESAJI

Stubb, Türkiye ile Finlandiya'nın NATO müttefikleri olarak işbirliklerini derinleştirdiğini belirterek, "Güvenlik sağlayıcı ülkeler olarak her iki ülkenin de barışa katkı sağlama görevine sahip olduğunu" söyledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını vurgulayan Stubb, "Ukrayna'nın Rusya saldırısına karşı kendisini koruma hakkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Stubb, Ortadoğu'daki çatışmalara da değindi ve İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ettiklerini belirtirken, aynı zamanda uluslararası hukuka uyması gerektiğini ifade etti. Gazze'deki çatışmaların Lübnan'a da sıçradığını belirten Stubb, Finlandiya'nın acil ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi. İki devletli çözümü desteklediklerini ve bu yöndeki siyasi süreçleri güçlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

İKİ LİDERİN SORU-CEVAP KISMI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Finlandiya'yı zannedildiği gibi bekletmedik. İsveç'ten önce biz Finlandiya'ya hemen NATO üyelik noktasında önünü açtık. Tek şeyimiz yeter ki terör noktasında Finlandiya'da hareketlenme olmasın, bir an önce orada terörün önü alınsın dedik. Değerli dostum bununla ilgili mücadelesini verdi ve biz de Finlandiya'da terörle mücadelede başarılı oldukları için hemen terör noktasındaki adım atılınca biz Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin önünü açtık ama İsveç için aynı uygulamayı yapamadık; çünkü İsveç maalesef terörle mücadelede Finlandiya gibi davramnmadı, adım atamadı. Sonunda Finlandiya NATO'ya girdi, İsveç daha gecikmeli olarak girdi. O da terörle mücadelede gereken adımları attıktan sonra onunda önünü açmak için mücadelemizi verdik ve şu anda Finlandiya da İsveç de NATO'nun malum üyeleri oldular, her ikisi için hayırlı olsun.

STUBB: Benim her zaman verdiğim mesaj şuydu, sabırlı olmalıyız. Zaten NATO üyeliğinde ilerliyorduk. Eski müttefiklerin birtakım istek ve sorunlarını dikkate almak gerekiyordu. Bendin önceki Cumhurbaşkanı ve siyasiler oturup müzakereleri yaptılar. Tarih yazıldı. Tarihinde NATO'ya en hızlı üye olan üye olduk.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Müşterek atılabilecek adımlar konusunda burada her iki ülkenin arabuluculuk konusunda yapabileceği bir şey var mı diye düşünecek olursak; maalesef her iki ülkenin arabuluculuk noktasında ne denli başarılı olabiliriz bunu biraz da zaman gösterecek. Görünen o ki, bugün ne İsrail, Filistin için bir şey diyemeyeceğim, ama İsrail'in böyle bir arabuluculuğa yaklaşması veya kabulü sözkonusu değil. Atılacak adımlarla, bakanlarımızın yapacağı ön çalışmalarla bir netice alabilirsek, bu netice üzerinden inşallah arabuluculuk çalışmalarına devam ederiz.

STUBB: Sayın Cumhurbaşkanına katılıyorum. Barış dostları arabuluculuğu girişimini hatırlattı. Sorun şuydu, orada BM yoktu. BM'nin barış için arabuluculuk yetkisi yoktu. Şimdi daha pratik hale geldi. Bir orta yol bulabiliriz belki. Belki de barış dostları orta nokta bulabiliriz diye düşünüyorum. Düşmanlar arasında arabuluculuk yaparsınız, dostlar arasında değil. Arabuluculuktan önce ateşkes lazım. İnsani yardım koridorunun açıl