Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump mesajı! 'İrtibatımız devam edecek'

20 Ocak 2025 18:37 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 19:13

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan 5 milyar dolarlık anlaşmanın imza töreninin ardından Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın açıklaması yaptı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda Slovakya'nın desteğinin artacağına inandığı belirten Erdoğan, küresel konuları da ele aldı. İkinci Trump dönemiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Trump ile irtibatlarımız devam edecek" dedi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari, savunma sanayi ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek ilerlediğini vurgulayarak, "Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız ekonomi ve ticaret ortak komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaktır" dedi.

"SLOVAKYA AB ÜYELİĞİMİZE DESTEK VERECEKTİR"

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de ele alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini arttırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna’daki savaş ve Suriye’deki durum gibi güncel bölgesel ve küresel meselelerin de değerlendirildiği belirtildi.

Bugün görevine başlayacak olan ABD'nin yeni başkanı Trump hakkında da konuşan Erdoğan, "Trump ile dostluğun devamı önemli. Görüştük, alacağı görevle irtibatımız aynen devam edecek" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarttık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgeler de imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİĞİMİZİ SLOVAKYA DESTEKLEYECEKTİR'

Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız ekonomi ve ticaret ortak komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaktır. Bildiğiniz üzere savunma sanayi alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi iş birliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. Değerli dostumla bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini arttırarak sürdürüleceğine yürekten inanıyorum. Tabi artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var. Ayrıca Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI...

Kıymetli basın mensupları, Filistin Direniş Örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Slovakya ile ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın bugün ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımız temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum. Bugün imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"TÜRKİYE OLARAK BARIŞTAN YANAYIZ"

Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız. Biz savaşlardan yana değil, barıştan yanayız. Barış da dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbirleriyle olan dayanışması devam etsin. Ne varsa barışta var. Savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce bunu halletmemiz lazım. Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı atacağız. Trump'a ikinci dönemi hayırlı olsun diyorum.