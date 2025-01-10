Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Halep eleştirisi! 'Türk bayrağı neden rahatsız ediyor'

10 Ocak 2025 15:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:02

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle özgürleşen Suriye'nin Türkiye'ye olan teşekkürlerden rahatsız olan muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Sayın Özel'e soruyorum: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı alsancak niye dokunuyor? Hama'da Şam'da Humus'ta Türkiye için yapılan dualar neden hazımsızlığa neden oluyor? CHP Baas yönetiminin düşmesini hazmedemedi" ifadelerini kullandı.

Suriyeli İslam alimi Türk halkına ve Erdoğan'a teşekkür etti! 'Arap Devletleri yüz çevirdi'

Suriyeli İslam alimi Türk halkına ve Erdoğan'a teşekkür etti! 'Arap Devletleri yüz çevirdi'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi ile tamamlanan Denizli-Aydın Otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için Denizli'ye geldi.

Erdoğan, Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde coşkulu kalabalığa hitaben konuşma yaptı.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



Yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Efeler Diyarı Denizli'yi, yiğitler diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dün ebediyete intihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisi yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim aşığı gönül insanıydı. Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

Partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Denizli teşkilatımıza hizmet eden ve aramızda bulunmayan yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devredenlere teşekkür ediyorum.

"31 MART'TAKİ YOL KAZASINI İLK FIRSATTA TELAFİ EDECEĞİZ"

Bu kongreden sonra AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, kardeşliğe daha da katkı sunacaktır.

Denizli'de AK Parti'yi görkemli günlerine tekrar buluşturacağız. 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz.

İstiklal harbimizde ve terörle mücadelede istiklalimiz için gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan niyaz ediyorum.

"BU KUTLU YOLDA SABIRLA YÜRÜYORUZ"

24 sene evvel yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyerek yola revan olduk.

Bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi millet belirledi, bu rotadan asla sapmadık. Milletimize hizmet etme tutkumuz eskimedi eksilmedi. Türkiye'ye 22 yılda cumhuriyet tarihinin başarılarını eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

"MERKEZ BANKASI REZERVİMİZ REKOR KIRDI"

Denizli'nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli'nin Birleşik Krallığa 2023'te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz.

Merkez Banka'mızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık , Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı.



Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey Denizli içindir.

"MUHALEFETTE İSİMLER DEĞİŞSE DE ZİHİNLER DEĞİŞMİYOR"

Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da asla yaşatmayacağız. Güçlenerek, ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etti. Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Tünel köprü yaptık mutlaka bir kulp taktılar.

Millete hayrı dokunan işlerin ucundan tutmadılar. Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çeken muhalefet olmasa ülkemiz daha farklı konumda olurdu. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için harcadık.

Muhalefette isimler değişse de zihinler değişmiyor. Ne iş yapma niyetleri var ne de yaptıklarımıza tahammül ediyorlar. Bunlar iş yapmıyor çünkü bunlar tembel. Konforumuz bozulmasın, ağzımızın tadı kaçmasın havasındalar.

Şantiye tozu yutmak yerine çilingir sofrasında kadeh tokuşturmak daha çok hoşlarına gidiyor. On dönüm bostan Yan gel yat Osman sözü bunlarda vücut bulmuştur.

"CHP'YE NİYE DOKUNUYOR?"

Eski genel başkanlarının Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Kendisine soruyorum Halep kalesine asılan Ay yıldızlı sancak CHP'ye niye dokunuyor.

Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor. Emevi camiindeki dualara tepki göstermelerinin asıl sebebi nedir? Mazlum Suriye halkı ile alıp veremediğiniz nedir. Haktan hukuktan bahsederken niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz.

Açıkça ırkçılık yaptığını hukuku çiğnediğini itiraf eden başkanınızla ilgili bile açıklamanız olacak mı sayın Özer. Bunlar cevap veremeyecekleri sorulardır. Tek parti faşizminin kodlarından kendilerini kurtaramadılar. İşte böyle bir partiye rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.



