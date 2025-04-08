Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yolsuzluk tepkisi! 'Korkunun ecele faydası yok'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "Siyasette sokak terörüne, vandallığa, sokak terörüne özellikle de küfre yer yoktur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir." dedi. Yapılan yolsuzlukların buz dağının görünen kısmı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in faşizan tavrını sert dille eleştiren Erdoğan, "Korkunun ecele faydası yok. Adalet yerini tecelli edecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bir önceki toplantımızda, AK Parti olarak Ramazan'ı nasıl ihya edeceğimize dair yol haritamızı paylaşmıştık. Özellikle belediyelerimizden beklentilerimizin büyük olduğunu ifade etmiştik. Teşkilatımız yine bizi mahcup etmedi. A KParti ailesi olağanüstü bir gayret içerisinde oldu. Helalleşme, kucaklaşma ayı olan Ramazan'ı ruhuna uygun bir şekilde idrak etmeye çalıştık.

Hep beraber bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov veya reklam için değil, gece gündüz birine daha yardım etmek için koşuşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatlarımızın daha fazla çaba sarf ettiğini gördük. Gençlerimiz göğsümüzü kabartan projelere imza attık. Fakir, fukaranın kapısını çaldık. Büyüklerimizi ziyaret ettik.

'BİZE KİMSE SINIR ÇİZEMEZ'

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.

Liderlerle Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz. Gazze'deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma konusunda hiç kimse bize sınır çizemez.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Küstahlıklarını ya sabır deyip duymazdan görmezden geldik. Bunu da Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdü. Biz sabrettikçe onlar hakaretin dozunu biraz daha artırdı. Bizim edebimizi, soğuk kanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar. siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir, olgunlaşmanın göstergesidir. Kavga, gerilim, siyaset değil barbarlığın ilkelliğin sembolüdür.

'CHP FAŞİZAN YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Siyasette şiddete, yakıp yıkmaya özellikle de küfre yer yoktur olamaz. Kim meşruluk açıkken sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyordur. CHP'nin içinde bulunduğu durum budur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmekte. Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha gördü. Sokak hareketleri ile CHP genel başkanının söylemleri topyekûn bir saldırıya evrildi. linç listelerinde hedef gösterilen yerli milli işletmelere ana muhalefetin marjinal örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir. CHP Genel başkanı sorumlu davranmak, yargının görevini yapmasına yardımcı olmak yerine yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitti. MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, yargı mensuplarına parmak sallayıp, İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üstünü örtmeye çalıştı. Yaşananlar milletin malına mülküne çöken yankesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir. CHP de büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır.

'ADALETİN TECELLESİNE ENGEL OLAMAZSINIZ'

Kamuoyuna yansıyanın buzdağının görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, kimlerin bundan nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığını CHP çok iyi biliyor. Paniklemelerinin arkasındaki esas sebep budur. Suç bastırmalarının nedeni budur. Bunun adı milletin aklıyla irfanıyla alay etmektir.

CHP başkanına şunu söylemek istiyorum, korkunun paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcudur.



Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecek. Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz. Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini kendileri de kabul etti. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı.



