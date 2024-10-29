Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan GÖKBEY'in teslim töreninde net mesaj: Terörü bitirecek her türlü vasıta devreye alınacak

29 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 18:04

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY helikopterinin envantere teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, saldırıların PKK'nun son çırpınışları olduğunu söyledi. Terörle mücadelede dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacaklarının altını çizdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından Türk mühendislerce geliştirilen çok amaçlı helikopter GÖKBEY, bugün jandarma envanterine girdi. ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerine geçecek olan GÖKBEY, 12 yolcu kapasitesi, saatte 306 km azami hız ve 5 saatten fazla havada kalma süresi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Helikopterin üretiminde, yakın zamanda terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de katkısının bulunması GÖKBEY’e ayrı bir anlam katıyor.

GÖKBEY'İN ÜSTÜNE ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAZILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, teslim töreninin ardından GÖKBEY'in üstüne TUSAŞ şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin ismini yazdı ve altına bugünün tarihini attı.

"ŞEHİT OLAN 5 KARDEŞİMİZE RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyacı için geliştirilen GÖKBEY helikopterimizin teslimatı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm vatandaşlarımın bayramını tebrik ediyorum.

23 Ekim'de TUSAŞ'a hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör eyleminde yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Tedavileri süren 5 kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik duruşu her türlü takdirin üzerindedir.

"TUSAŞ'IN SİZ KAHRAMANLARINA ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TUSAŞ'ın siz kahramanlarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin devraldığı emaneti layıkıyla taşıdıktan sonra inşallah gelecek nesillere çok daha güçlü şekilde devredeceğinden şüphe duymuyorum.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTE AĞIR DARBELER İNDİRDİK"

Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Bunun için tüm araçlardan, her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz. Son yıllarda yine terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü örgüte ağır darbeler indirdik. Teröristlere nefes aldırmıyoruz.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞLARI"

Terör baronlarının ve onların patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. İç cephemizin mukavemetini artırmalıyız. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde inşallah daha nice yüz yıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız. Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağa babalarından da daha güçlüdür. Hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudrete sahiptir. Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücülerin başlarına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık.

"ARTIK İHA'MIZ, SİHA'MIZ, AKINCI'MIZ, KIZILELMA'MIZ VAR"

Artık İHA'mız, SİHA'mız, AKINCI'mız, KIZILELMA'mız var, var oğlu var. Önümüzdeki dönemde insansız, otonom deniz araçlarından çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.