Son dakika | Cumhuriyetimiz 101 yaşında: Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Erdoğan'dan çarpıcı mesaj

29 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:28

Son dakika haberi: Cumhuriyetin ilanının 101. Yıldönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir'de yaptığı konuşmada, "Bir asır önce olduğu gibi sınırlar yine kan ve gözyaşı ile çizilmek isteniyor. Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Edirne'den Kars'a ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Anıtkabir​'i ziyaret​ etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu.

"VATANIMIZIN BEKASINI KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz Atatürk bugün bize emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bir asır önce olduğu gibi sınırlar yine kan ve gözyaşı ile çizilmek isteniyor. Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz"

ERDOĞAN ANITKABİR'DEN SONRA KÜLLİYE'YE GEÇECEK

Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye geçerek ve orada tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek.

'YENİ BİR SÜREÇ' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımlamıştı. Erdoğan'ın mesajında kullandığı "Artık yeni bir sürecin arifesindeyiz" ifadeleri oldukça dikkat çekti. 👉🏻HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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