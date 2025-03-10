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 | Baran Aksoy

Son dakika | DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nde

Son dakika haberi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK "silah bırakma ve fesih" çağrısı sonrası süreçle ilgili diğer partilerle temasları olacağını duyuran DEM Parti, ilk ziyaretini CHP'ye yapıyor. DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 13:28

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya "silah bırak, kendini feshet" çağrısının ardından DEM Parti siyasi partiler turuna çıktı. Dem Parti heyeti ilk ziyaretini CHP'ye yapıyor.

SÜREÇ MASAYA YATRILACAK

DEM Parti heyetinin görüşme için CHP Genel Merkezi'ne geldiği bildirildi. Ziyaretlerde İmralı'nın silah bırakma çağrısı ve bundan sonra sürecin nasıl devam edeceği masaya yatırılacak.

'SDG'NİN TEMSİLCİLERİ BİZ DEĞİLİZ'

EMEP ziyareti sonrası Bakırhan'a gazeteciler, "Çağrı YGP'yi kapsıyor mu?" sorusunu yöneltti. Bakırhan ise bu soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Önümüzde Türkiye'nin enerjisini yutan, can kayıplarına sebebiyet veren Kürt meselesinin şiddetsiz, silahsız tartışıldığı bir süreçte buraya odaklanmak gerekiyor. Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. SDG'nin temsilcileri de biz değiliz. Çağrı demokrasi diyor, barış diyor. Muhataplarına sormak daha doğrudur. Sayın Öcalan mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dedikleri, nereyi, ne kadar kapsadığını şimdi belirtmek bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum"

DEM PARTİ HEYETİNDEN KİMLER VAR?

Sürecin masaya yatırılacağı görüşmeye giden heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da bulunuyor.

DEM PARTİ'NİN ZİYARET TAKVİMİ...

Öte yandan DEM Parti heyeti 12 Mart'ta Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP'ye ziyaretler ise 17 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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