Son dakika! Erdoğan-Özel zirvesi sona erdi: Peki hangi konular masaya yatırıldı, işte detaylar…

02 May 2024 17:40 - Güncelleme : 02 May 2024 18:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki kritik zirve sona erdi. İlk kez bir CHP Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. Görüşmede; CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan hazır bulundu. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

Peki Türkiye’nin yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel zirvesinde neler masaya yatırıldı? İşte detaylar...

ZİRVEDE ANA GÜNDEM YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan kritik zirvede ana gündem maddesi yeni anayasa oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL’İN ÇANTASINDA NELER VARDI?

CHP liderinin ise çantasında; anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması vardı.

Özel’in çantasında ek olarak; belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gibi gündemler olduğu öğrenildi.

Toplantı sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçen Özel'in burada bir değerlendirme yapması bekleniyor.