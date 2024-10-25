Son dakika | Özgür Özel'den TUSAŞ'a taziye ziyareti sonrası net mesaj! "Bizi yıldıramazsanız!"

25 Ekim 2024 16:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:13

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğrayan TUSAŞ'a taziye ziyaretinden bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, çok net mesajlar verdi. TUSAŞ en çok destek olunması gereken kurumlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Özel, "Bizi yıldıramazsınız!" dedi.

TUSAŞ'a saldıran hainlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu: "Sohbet dahi etmediler, seslerini hiç duymadık"

TUSAŞ'a saldıran hainlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu: "Sohbet dahi etmediler, seslerini hiç duymadık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin hedef aldığı TUSAŞ'a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Özgür Özel, çok net mesajlar verdi. TUSAŞ’ın Türkiye’nin gözbebeği olduğunun altını çizen Özel, “Tüm CHP’liler TUSAŞ’ın ve iştiraklerinin arkasındadır. Büyük bir dikkatle takip ediyoruz. En çok destek olunması gereken kurumlardan bir tanesi. Geçen sene neredeyse 1 milyar dolar gelir kazandırdılar. Türkiye’de cari açığın kapatılmasına katkı sağladılar" ifadelerini kullandı.

Saldırının zamanlamasına ilişkin bir soruya ise Özel, “Bu hedef boşuna seçilmedi. Bu hedef, Türkiye’ye ‘kendi uçağınızı yapıyorsanız ve ülke olarak bunun arkasında duruyorsanız ayağınızı denk alın’ diyen bir dış kuvvet söylüyorsa, biz o dış kuvvete bizi yıldıramazsınız diyoruz. İçeride birileri bu stratejik hedefi seçerek bir takım olayların gelişimine engel olmak istiyorsa, buna teslim olmamak buna verilecek en iyi cevaptır. Terörü lanetliyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

"TERÖR SALDIRISIYLA TÜRKİYE​'YE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILDI"

Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldı. Saldırı Meclis eliyle ve tüm yönleriyle araştırılacak. Yaşanan süreçten dolayı hem sosyal medya üzerinden hem televizyonlarda çeşitli eleştiriler alınıyor. Bu konu tartışılacak. Sınırımızı, ordumuzu, askerimizi, hepimizi koruyan bu insanları koruyamadıysak hepimizin özeleştiri yapması lazım...

"BU HEDEF BOŞUNA SEÇİLMEDİ"

TUSAŞ en çok destek olunması gereken kurumlardan bir tanesi. Bu hedef boşuna seçilmedi. "Ayağınız denk alın" diyen bir dış kuvvet varsa biz de onlara; "Bizi yıldıramazsınız!" diyoruz. Terör kimden ve nerden geliyorsa lanetliyoruz. Terörden medet umanlar korkuyu yönetmek istiyor"