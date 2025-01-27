Son dakika | PKK ne zaman silah bırakacak? Ömer Çelik açıkladı!

27 Ocak 2025 18:41 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 19:05

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin Kartalkaya yangını ile ilgili paylaştığı raporu ile ilgili, "Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil" dedi. Çelik 15 Şubat tarihinde PKK'nın silah bırakacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili de, "Ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi ve devletin bu konuda tavizsiz bir duruş sergilediğini vurguladı.

Ömer Çelik, son dönemde gerçekleşen ziyaret trafiğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik tutumunun pazarlık veya taviz süreci olmadığını belirtti. Çelik, "DEM Parti'nin ziyaret trafiğinde biz kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyet de bu konuya nasıl baktıklarını net bir şekilde ifade ettiler. Gelinen noktada, bir an önce terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI!

Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi.

YÜKSEKOVA'DA KÖPEK VAHŞETİ!

Yüksekova‘da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.

"GAZZE'DEKİ ATEŞKES BURUK BİR SEVİNÇ YAŞATTI"

En önemli konularımızdan bir tanesi ise İsrail’in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes. Buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Esir takaslarında da görüldüğü gibi Filistinli esirler aslında yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerini çoğunu kaybetmiş, hayati fonksiyonlar arasından çökmüş bir şekilde bu hapishaneden çıktıklarını görüyoruz. Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise orada gördüğünüz gibi herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını hem kendilerine yapılan iyi muameleden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkın net bir şekilde göstermektedir. Bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir direniş sergilediler. Bütün meslektaşlarımız, çeşitli mecralardan arkadaşlarınız Gazze'ye gittiler. Oradaki hem bu soykırımı hem de Filistin‘deki ve Lübnan’daki İsrail’in yaptığı saldırıları bütün dünyaya duyurdular. Onların hakikati duyurmak adına ortaya koyduğu bu faaliyet fevkalade önemli bir faaliyettir. Burada kendi hayatlarını riske ederek bu şekilde hakikatin peşinde koşan bütün basın mensubu arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz.

CHP'NİN PAYLAŞTIĞI RAPOR...

Belge paylaştı daha sonra da Çorum kongresinde da onu daha geniş bir şekilde paylaştı tabi bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. Uzman heyeti bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı ve büyük bir facia onun için herhangi bir şekilde böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın. Şunu net söylüyoruz ne olursa olsun da nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Cumhuriyet savcıları kendi açılarından inceliyorlar mülkiye başmüfettişleri kendi açılarından inceliyorlar aynı şekilde çalışma bakanlığı müfettişleri inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının aynı şekilde incelemesi var yani adli açıdan da idari açıdan da tüm bunlar inceleniyor. Mecliste bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve çıkacak bütün sonuç en açık en şeffaf en net bir şekilde hiçbir tenzilat yapılmadan bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bizim bu kaybettiğimiz 78 canımıza borcumuz olduğu gibi bu milletimize de borcumuzdur. Sayın cumhurbaşkanımız da bugün MKYK‘da yaptığı konuşmada bütün sorumluların ceza alacağı şekilde bütün gerçeğin açığa çıkmasına dönük iradelerini beyan ettiler.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Ziyaret trafiğinde biz kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyet de bütün açıklığıyla ve net bir şekilde sürece bu konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakması ile ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız bir pazarlık süreci değil herhangi bir şekilde bir alver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil yani. Açık bir şekilde sayın cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler. Terör örgütleri üzerinden özellikle ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen bir takım terör örgütleri aslında Kürtlerin hakkını savunmakla da bir ilgisi yok.