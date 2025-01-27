Son seçim anket! Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla
Asal Araştırma, dikkat çeken bir ankete daha imza attı. Katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. İşte son seçim anketinin detayları...
Asal Araştırma, cumhurbaşkanlığı için yaptığı son seçim anketini paylaştı. Ankette katılımcılara herhangi bir isim verilmeden açık uçlu olarak "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 26'sı "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Erdoğan'ın yüzde 17,3 ile Mansur Yavaş, yüzde 14 ile Ekrem İmamoğlu takip etti.
FARK OLDUKÇA FAZLA...
İşte Asal Araştırma'nın katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yönettiği anketin sonuçları...
- Recep Tayyip Erdoğan :%26.0
- Mansur Yavaş :%17.3
- Ekrem İmamoğlu :%14.0
- Hakan Fidan :%8.1
- Özgür Özel :%7.2
- Selçuk Bayraktar :%5.9
- Kemal Kılıçdaroğlu :%1.7
- Fatih Erbakan :%1.3
- Ümit Özdağ :%1.3
- Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
- Diğer :%5.2
- Fikrim yok/Cevap yok:%11.0