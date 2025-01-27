Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son seçim anket! Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Son seçim anket! Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 13:40 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:47
Son seçim anket! Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla

Asal Araştırma, dikkat çeken bir ankete daha imza attı. Katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. İşte son seçim anketinin detayları...

Asal Araştırma, cumhurbaşkanlığı için yaptığı son seçim anketini paylaştı. Ankette katılımcılara herhangi bir isim verilmeden açık uçlu olarak "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi​ yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 26'sı "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Erdoğan'ın yüzde 17,3 ile Mansur Yavaş, yüzde 14 ile Ekrem İmamoğlu takip etti.

Son seçim anket! Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla - 1. Resim

FARK OLDUKÇA FAZLA...

İşte Asal Araştırma'nın katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yönettiği anketin sonuçları... 

  • Recep Tayyip Erdoğan​ :%26.0
  • Mansur Yavaş :%17.3
  • Ekrem İmamoğlu :%14.0
  • Hakan Fidan :%8.1
  • Özgür Özel :%7.2
  • Selçuk Bayraktar :%5.9
  • Kemal Kılıçdaroğlu :%1.7
  • Fatih Erbakan :%1.3
  • Ümit Özdağ :%1.3
  • Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
  • Diğer :%5.2
  •  Fikrim yok/Cevap yok:%11.0

Son seçim anket! Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Fark oldukça fazla - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
recep tayyip erdoğancumhurbaşkanlığı seçimitürkiyeAnkara

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...