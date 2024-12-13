Son seçim anketi sonuçları! Suriye'deki devrimin ardından dikkat çeken sonuç: Birinci sıraya yerleşti
Asal Araştırma, aralık ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Suriye'de Esad rejiminin yıkıldığı zamana denk gelen ankette birinci sıraya AK Parti yerleşti. CHP'nin ise düşüş eğiliminde olduğu görüldü.
Suriye'deki muhalif gruplar, 12 gün içinde başkent Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Baas rejiminin sonunu getirdi. Rejimin çökmesiyle birlikte Beşar Esad'ın ailesini de alıp Rusya'ya kaçtığı öğrenildi. Suriye'de gerçekleşen devrim sırasında Asal Araştırma, Türkiye'de vatandaşların nabzını yokladı.
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?
Asal Araştırma, 9-12 Aralık tarihleri arasında 1860 kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi yapılsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu.
AK PARTİ VE MHP'NİN OY ORANI ARTTI
Ankette kararsız seçmen oranı yüzde 30,4 olarak belirlendi. Sonuçlarda; CHP, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nde düşüş yaşanırken, AK Parti ve MHP’nin oy oranlarında artış gözlendi.
İşte siyasi partilerin oy oranları:
- AK Parti:%32.5
- CHP:%30.7
- MHP Parti:%9.6
- DEM Parti:%9.1
- İYİ Parti:%5.2
- Zafer Partisi:%3.4
- Yeniden Refah Partisi:%3.2
- Anahtar Parti:%1.9
- Türkiye İşçi Partisi:%1.4
- Diğer:%3.0