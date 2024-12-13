Son seçim anketi sonuçları! Suriye'deki devrimin ardından dikkat çeken sonuç: Birinci sıraya yerleşti

13 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:30

Asal Araştırma, aralık ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Suriye'de Esad rejiminin yıkıldığı zamana denk gelen ankette birinci sıraya AK Parti yerleşti. CHP'nin ise düşüş eğiliminde olduğu görüldü.