SONAR'ın seçim anketinde çarpıcı sonuç: Erdoğan önde, AK Parti geride

SONAR Araştırma tarafından yapılan son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Vatandaşların oy tercihleri ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı anketin sonuçları dikkat çekti. Seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerdeki tercihinin farklı olduğu görüldü. İşte araştırmanın sonuçları...
Terörsüz Türkiye sürecinde görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, ekonomide ise vatandaşlar yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle sıkıntıda. Yaşanan siyasette ve ekonomide yaşanan gelişmeler seçmenin tercihlerine de yansıdı. SONAR'ın yaptığı son kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
"Türkiye’nin Tercihleri" başlığıyla yayımlanan 140 sayfalık anket raporunda, seçmenlerin oy tercihleri ve ekonomik gidişata dair değerlendirmeler yer aldı. Ankette katılımcılara, ‘Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi.
Anket sonuçlarına göre partilerin oy sıralaması şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde ise tablo tersine döndü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürdü. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için ön seçime hazırlanan ve miting çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın gerisinde kaldı.
Ankette seçmenlere, "Bu Pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar şu şekilde: