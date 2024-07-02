Suriye basınından çarpıcı iddia: Bağdat'ta Türkiye-Suriye zirvesi

02 Temmuz 2024 08:34 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:07

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın küçük bir çocuğa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasının ardından kentte çıkan olaylar ve yurt genelindeki yansımaları sonrası, Suriye'de sınıra yakın bölgelerden endişe verici haberler gelmişti.

Suriye tarafında bazı provokatörlerin Türk tırlarına yönelik saldırı iddiaları sonrası son dönemde iki ülke arasında olumlu seyreden diplomatik girişimlerin sekteye uğrayacağı endişesi doğmuştu.

IRAK'TA NORMALLEŞME ZİRVESİ!

Hal böyleyken gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Günaydın Türkiye programında Suriye medyasında yer alan dikkat çekici bir iddiayı ekranlara taşıdı. Küçük'ün aktardığına göre Suriye yönetimine yakın El-Vatan Gazetesi, Türk ve Suriyeli yetkililerin Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşeceğini' ileri sürdü.

Haberde görüşmenin içeriğinin Türkiye ile Suriye arasında yapılması muhtemel normalleşme görüşmeleriyle ilgili olduğu bilgisi yer aldı.